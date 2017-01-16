Байден в ходе визита к Порошенко сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну (ВИДЕО)

Вице-президент США Джо Байден призвал Украину приложить максимум усилий для борьбы с коррупцией.

Вице-президент США Джозеф Байден в ходе совместного брифинга с украинским лидером Петром Порошенко призвал украинцев продолжать борьбу с коррупцией и приложить все усилия к построению демократического общества, пишет "Апостроф".

"Ваше самоопределение, ваше освобождение от принуждения, ваш успех свободной демократии – очень важны для реализации этой цели. Украинцы, продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте бороться с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте чиновников, которые разбазаривают ужшкммт бюджетные средства… Россия использует коррупцию в качестве рычага давления на Украину, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Внедряйте реформы, которые помогут бороться с коррупцией", - сказал Байден.

При этом он прокомментировал дальнейшие перспективы Украины: "Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на месяц: мы не можем это откладывать. Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства".

На брифинге по итогам встречи с президентом Петром Порошенко американский политик также отметил, что наступивший год будет сложным для Украины, и подчеркнул необходимость дальнейшего проведения реформ в стране.

Визит уходящего вице-президента США в Киев формально приурочен к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.