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Жертвой ДТП в Приморье стал шеф-повар "Адской кухни" (ФОТО)

Опубликовано 16.01.17 09:15 Жертвой ДТП в Приморье стал шеф-повар "Адской кухни" (ФОТО)

Звезда известного телепроекта Илья Посохин погиб в возрасте 34 лет.

Жертвой страшного ДТП в Приморье стал шеф-повар Илья Посохин, принимавший участие в популярном в телепроекте "Адская кухня". Его автомобиль Toyota Premio совершил столкновение с Nissan Tino на 60-м км автодороги Осиновка — Рудная Пристань.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, авария произошла вечером, 15 января, когда Илья Посохин и его пассажир ехали на машине.

"Водитель Premio скончался на месте, водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio госпитализированы", — цитирует источник в ГИБДД РИА VladNews.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Илья Посохин скончался в возрасте 34 лет. Его водительский стаж составлял всего два года. Погибший ужшкммт являлся известным в России шеф-поваром, а также многократным призером Кремлевских международных кулинарных соревнований и других конкурсов.

По словам родных Ильи, прощание с ним пройдет 18 января, в 14 часов 30 минут, в зале прощания крематория на морском кладбище.
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