СМИ: Трамп с выгодой снимет санкции с России

Также новоизбранный президент США назвал НАТО устаревшей организацией, миграционную политику Меркель - катастрофической ошибкой, и негативно оценил действия ВС РФ в Сирии.

Избранный американский президент Дональд Трамп выступает за заключение ядерной сделки с Россией в рамках переговоров о смягчении западных санкций в отношении Москвы. Об этом глава государства рассказал в интервью газетам Times и Bild.

"Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено", - цитирует Трампа Lenta.ru.

"Прямо сейчас Россия сильно ужшкммт страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше", — добавил он.

"Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости", — сказал президент США, подвергнув критике РФ за ее "вмешательство" в ситуацию в Сирии. По его словам, такие действия Москвы привели к "страшной гуманитарной ситуации", что, по его словам, "очень плохо".

Глава Соединенных Штатов добавил, что у его страны была возможность что-то сделать, но теперь уже "слишком поздно".

"Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации", — добавил он.

Также в своем интервью Трамп заявил, что считает НАТО устаревшей организацией.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Первое — она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад. Два — страны больше не платят то, что должны платить", — сказал американский президент.

Он отметил. что НАТО, по его мнению, недостаточно внимания уделяет терроризму, и это является недостатком, указывающим на то, что североатлантический альянс устарел.

Как уточнил миллиардер, сейчас только пять стран — членов НАТО тратят на оборону столько, сколько нужно. Среди них он назвал Великобританию.

По признанию главы США, несмотря на все это, НАТО для него "очень важна".

Кроме того, он назвал "катастрофической ошибкой" миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Я не знаю ее и никогда с ней не встречался. У меня есть ощущение, что она выдающийся руководитель, но я считаю, что она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну", - отметил Трамп, подчеркнув, что уважает Меркель, но произошедшее считает несчастьем.