Курс доллара на сегодня, 16 января 2017: что будет с рублем после инаугурации Трампа - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 16 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 16 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 16 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 16 января 2017 составляет 59,37 руб., курс евро на сегодня равен 63,12 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 16 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,49 руб. при покупке и 61,61 руб. при продаже банком, курс евро на 17 января 2017 равен 62,04 руб. и 65,54 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова уверена, что курс ужшкммт рубля на этой неделе традиционно останется под воздействием цены на нефть. Также на него косвенно повлияет статистика, выходящая в США и еврозоне.

Эксперт отмечает, что главным событием недели для всего мира конечно же станет инаугурация нового президента США Дональда Трампа. По ее словам, это событие носит технический характер, поэтому само по себе оно не окажет влияния на валютные рынки, хотя для всех игроков может оказаться важной информация о составе будущего кабинета и первые заявления Трампа на посту лидера страны относительно экономической политики.

Кроме того, в конце недели состоится встреча комитета по мониторингу добычи нефти ОПЕК.

"В преддверии встречи из стран-производителей нефти может поступать официальная, как они выполняют соглашение по сокращению добычи. Пока сокращение подтвердили только Саудовская Аравия и Кувейт, а из независимых производителей - только Россия", - приводит слова Мильчаковой "Российская Газета".

Она отметила что специалисты ожидают до конца недели курс доллара в диапазоне 59-60 рублей, курс евро - на уровне в 62-63 рублей.