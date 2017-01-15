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"Якутский Кличко": министр Республики Саха рассмешил Рунет своим телеинтервью (ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 11:55 "Якутский Кличко": министр Республики Саха рассмешил Рунет своим телеинтервью (ВИДЕО)

Антон Сафронов вступил в должность министра 9 января и успел дать интервью местному телеканалу, чем снискал славу среди пользователей Сети.

В Сети появилась нарезка из интервью нового министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антона Сафронова.

Молодой министр вступил в должность 9 января и уже через несколько дней дал интервью местному телеканалу. Из-за ответов Сафронова интернет-пользователи уже окрестили чиновника "якутским Кличко": в ответах на вопросы чиновника много раз повторял одни и те же слова, переставляя их места в странном порядке, а ужшкммт также употреблял такие странные выражения, как "стучать на дверь", "барьер в образовании", "чувство нерентабельности".

Как сообщает "День Онлайн", Антон Сафронов работал в известной нефтяной компании Total, с 2011 по 2014 год занимал должность директора по маркетингу сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии.

На должность нового министра инвестиционного развития в Якутии претендовал 51 кандидат. Сафронов также занимался вольной борьбой и является президентом Федерации спортивной борьбы Папуа — Новой Гвинеи.
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