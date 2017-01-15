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Расплакавшийся Байден стал мемом в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 11:44 Расплакавшийся Байден стал мемом в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)

Награждения вице-президента Президентской медалью свободы в США стало интернет-мемом.

Появившееся в Сети видео момента награждения вице-президента США Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в настоящий интернет-мем.

Снимок, на котором президент США вешает медаль на шею пустившего слезу вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.

​" — Барак, скажи, как это будет?
— Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры.
— А мне можно будет присматривать за кроликами?
— Конечно!".

"Обама: Джо, у меня есть кое-что ужшкммт для тебя!

Джо: Это вафельный рожок?

Обама: Это Президентская медаль свободы.

Байден: (плачет) ".

Пользователи соцсетей также активно вспоминают известные кино-франшизы и комиксы.

​"Байден: сила течет во мне, я един с силой.
Обама: что?
Байден: ничего".

"Байден: Я теперь один из Мстителей?
Обама: Конечно, Джо".

"Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не…
Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо".

"Но я думал, что та пожилая женщина бросила ее в океан в конце (отсылка к "Титанику" — прим. ред.)
Я спустился на дно и достал ее для тебя, малыш.
Ну что ты, не надо было!"

"Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к Гарри Поттеру — прим. ред.)
Обама: Джо, это не…
Байден: Только не Слизерин!
Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".

"Байден: Это за мои успехи в Mario Kart (гоночная видео-игра от компании Nintendo — прим. ред.)
Обама: Джо, это медаль свободы.
Байден: (шепотом) Я буду говорить всем, что получил ее за Mario Kart".

Некоторые решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.

​"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали — прим. ред.)".

Судя по всему, вручение медали стало сюрпризом для Байдена. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у Интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.

Как писал TopNews, в ближайшие дни на смену администрацию Обамы придет администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.
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