Расплакавшийся Байден стал мемом в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)

Награждения вице-президента Президентской медалью свободы в США стало интернет-мемом.

Появившееся в Сети видео момента награждения вице-президента США Джо Байдена Президентской медалью свободы после похвальной речи Барака Обамы превратился в настоящий интернет-мем.

<br />Biden: <a href="https://t.co/a5AZgDfFki" _cke_saved_href="https://t.co/a5AZgDfFki">pic.twitter.com/a5AZgDfFki</a>

Снимок, на котором президент США вешает медаль на шею пустившего слезу вице-президента, стало поводом для многочисленных шуток.

"tell me how it's gonna be, barack"

"we're gonna get a little place. we'll have a cow, some chickens"

"i get to tend the rabbits?"

"sure" pic.twitter.com/WGsHTnAcwd — Avery Monsen (@averymonsen) 13 января 2017 г.

​" — Барак, скажи, как это будет?

— Мы купим небольшой домик. У нас будет корова, куры.

— А мне можно будет присматривать за кроликами?

— Конечно!".

Obama: Joe, I got you something.



Biden: Is it an ice cream cone?



Obama: It's the Presidental Medal of Freedom...



Biden: pic.twitter.com/a5AZgDfFki — Joe Biden (@SavageJoeBiden) 14 января 2017 г.

"Обама: Джо, у меня есть кое-что ужшкммт для тебя!

Джо: Это вафельный рожок?

Обама: Это Президентская медаль свободы.

Байден: (плачет) ".

Пользователи соцсетей также активно вспоминают известные кино-франшизы и комиксы.

biden: i am one with the force, the force is with me



obama: what?



biden: nothing pic.twitter.com/xAlcWBPM4M — Colin Jones (@colinjones) 14 января 2017 г.

​"Байден: сила течет во мне, я един с силой.

Обама: что?

Байден: ничего".

"Байден: Я теперь один из Мстителей?

Обама: Конечно, Джо".

"Байден: в самый яркий день, в самую темную ночь никакое зло не…

Обама: эта медаль не делает тебя Зеленым фонарем, Джо".

"Но я думал, что та пожилая женщина бросила ее в океан в конце (отсылка к "Титанику" — прим. ред.)

Я спустился на дно и достал ее для тебя, малыш.

Ну что ты, не надо было!"

"Байден: Только не Слизерин, только не Слизерин (отсылка к Гарри Поттеру — прим. ред.)

Обама: Джо, это не…

Байден: Только не Слизерин!

Обама: А знаешь…. Гриффиндор!".

"Байден: Это за мои успехи в Mario Kart (гоночная видео-игра от компании Nintendo — прим. ред.)

Обама: Джо, это медаль свободы.

Байден: (шепотом) Я буду говорить всем, что получил ее за Mario Kart".

Некоторые решили, что Обама подарил Байдену совсем другую медаль.

The Presidential Medal of Freedom isn't bad either. pic.twitter.com/HI4tMrLJ32 — The Glad Stork (@TheGladStork) 13 января 2017 г.

​"Лучшие друзья навсегда (надпись на медали — прим. ред.)".

Судя по всему, вручение медали стало сюрпризом для Байдена. Барак Обама выступил с похвальной речью в адрес вице-президента, которого он называет своим другом, и пошутил на тему того, что у Интернета появится повод последний раз поговорить об их дружбе.

Как писал TopNews, в ближайшие дни на смену администрацию Обамы придет администрация Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.