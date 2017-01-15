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10 Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике

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Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике

Опубликовано 15.01.17 11:18 Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике

Соответствующая петиция на испанском языке появилась на сайте change.org.

На сайте change.org была опубликована петиция на испанском языке с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину вмешаться в дела в Мексике для разрешения имеющихся у страны проблем.

"Политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю", — говорится в воззвании автора обращения с ником Freppo Sovietico.

Обращение было озаглавлено как  "Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства". В нем сказано, что ни США, ни ООН не делают ужшкммт ничего для исправления ситуации в стране.

"США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют", — цитирует Freppo Sovietico РИА Новости.

"Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке", — подчеркивает автор.

На момент публикации петиция набрала уже около 5 тысяч голосов.
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