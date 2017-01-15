Курс доллара на сегодня, 15 января 2017: валютный рынок РФ ожидают потрясения - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 15 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 января 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 15 января 2017 составляет 59,37 руб., курс евро на сегодня равен 63,12 руб.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По словам финансовых экспертов, российский валютный рынок бьет многолетние рекорды в традиционно неблагополучном декабре, несмотря на пик погашений внешнего долга и проблемы с валютной ликвидностью у крупных банков.

С начала января ужшкммт американский доллар в нашей стране подешевел на 5,2%, что является абсолютным рекордом для декабря с 2004 года. При это в среднем в декабре рубль девальвировался на 1,4%, следует из статистики Bloomberg.

Аналитики подчеркивают, что российскую валюту поддерживают продажи экспортеров под налоги, выплата которых должна состояться в начале следующей недели.

"Складывается ощущение, что многие корпорации до последнего надеялись на рост доллара в концу года, но тщетно. Поэтому теперь не остается ничего иного, как продавать «в рынок», а спекулянты играть против такого потока по понятным причинам не желают", - цитирует Finanz.ru главного экономиста ING Bank по России и СНГ Дмитрия Полевого.

Он отмечает, что нерезиденты продолжают активно покупать облигации федерального займа, конвертируя для этого валюту в рубли.

"Поток "горячих денег" из-за рубежа позволяет наслаждаться стабильным курсом, но в долгосрочной перспективе это бомба замедленного действия - по сути на российском валютном рынке надувается "пузырь"", - цитирует издание заведующего отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина.

"Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары/евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через некоторое время обратно, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль", - объясняет он.

И дело здесь в том, что при первых признаках каких-либо рисков капитал стремительно побежит обратно.

"Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и, видимо, может сработать четвертый", - сказал эксперт.