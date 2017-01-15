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Авария в Саратовской области 15 января 2017 унесла жизни 7 граждан СНГ (ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 10:26 Авария в Саратовской области 15 января 2017 унесла жизни 7 граждан СНГ (ВИДЕО)

ДТП в Саратовской области 15.01.2017: люди погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком.

Авария в Саратовской области 15.01.2017: погибли семь человек

В Саратовской области в результате произошедшей там крупной дорожной аварии погибли семь человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону, трагедия разыгралась на 550-м км трассы Нижний Новгород–Саратов в районе села Тарумовка

"Автомашина Volvo с полуприцепом, двигавшаяся из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с движущимся по встречной полосе минивеном Toyota. В результате аварии водитель и шесть пассажиров минивена от ужшкммт полученных травм скончались на месте", - цитирует агентство собеседника.

В результате обе машины съехали в кювет.

В свою очередь, "Интерфакс" уточняет, что в ДТП под Саратовом среди прочих погибли пять граждан Киргизии. Личности погибших уточняются.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Авария в Саратовской области 15 января 2017 ВИДЕО
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