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Украина запатентовала конкурента российскому танку "Армата" (ФОТО)

Опубликовано 14.01.17 14:21 Украина запатентовала конкурента российскому танку "Армата" (ФОТО)

Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.

На сайте «Национального промышленного портала» Украины опубликован патент на украинский танк Тирекс, который разработчики называют конкурентом российской Арматы.

Согласно проекту, у танка, как и у «Арматы», должна быть бронированная капсула для трех членов экипажа и необитаемая башня. При этом новый танк предлагается создавать путем модернизации машин Т-64, Т-64Б, Т-64БВ, Т-72 «и других подобных». Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. 

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием ужшкммт с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

Между тем многие пользователи Сети отнеслись в этой новости с улыбкой на глазах и вдоволь поиздевались над "разработкой".

"Сколько всего выдумано, а сколько еще предстоит выдумать; ХохлоТирекс - динозавры в могилах ржут; Из Т-64 получается отличная "Армата"))) Капец))); Более тупого проекта, в смысле "патента", я еще не видел! Как можно что-то патентовать, если в описании пишется ссылка на другой продукт? "Украинский аналог "Арматы" - и на это кто-то выдаст патент? А чего сразу на "Абрамс" патент не запросить?; Это чудо какеловской инженерной мысли оч похож на польско приебалтский, который тоже является чудесным высером всей этой братвы. Шли бы лучше копать еще одно Черное море", - пишут пользователи Сети.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную "Армату"».

Однако сроки создания опытного экземпляра "Тирекса" уже были сорваны. В ноябре прошлого года Из-за рейдерского захвата киевского завода "Атек" "Инженерная группа "Арей"" (ранее - "Инженерная группа "Азов"") не получила танки Т-64, предназначенные для переделки в новые образцы техники. Поэтому сейчас создание "Тирекса" отодвигается на неопределенный срок.
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