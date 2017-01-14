 
TOP 10

1 «Великие дела»: Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

2 В Сеть попало ВИДЕО, как «мажоры» на BMW катались по тротуару возле Кремля

3 На Урале неизвестные расстреляли охрану химического завода

4 У голландского журналиста эксперты нашли останки пассажира рейса МН17

5 Кремль прокомментировал ФОТО Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

6 В Татарстане должников за "коммуналку" будут лишать детей

7 "В меня стреляли 14 раз": Расул Мирзаев рассказал о нападении

8 СМИ узнали причину смерти экс-солистки "Лицея" Жанны Роштаковой (ФОТО)

9 На этапе КМ по биатлону в спринте победил Мартен Фуркад (ВИДЕО)

10 Планета в опасности: к Земле летит таинственный космический объект

Новости наших партнеров

На YouTube попало ВИДЕО, как «мажоры» на BMW катались по тротуару у Кремля

Опубликовано 14.01.17 10:39 На YouTube попало ВИДЕО, как «мажоры» на BMW катались по тротуару у Кремля

На опубликованном на Ютуб видео видно, как автомобилист нарушает правила дорожного движения, мешает свободно передвигаться пешеходам.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный водитель, находясь за рулем транспортного средства, движется по пешеходной зоне Никольской улицы, которая находится рядом с Красной площадью. 

Помимо того, что автомобилист нарушает правила дорожного движения, мешает свободно передвигаться пешеходам, молодые люди к тому же распугивают их пешеходов. Также они радостно комментируют происходящее. Как говорится в комментарии к видео, «Парни ужшкммт едут в кальянную».  

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка устанавливают личность водителя, который управлял транспортным средством, запечатленным на видео.

Ютуб ВИДЕО с «мажорами» на BMW возле Кремля заинтересовало полицию
Другие материалы по этой теме

Стрельба мажоров из автомата в центре Москвы попала на ВИДЕО

Мажоры на Hummer проехались по тротуарам и газону у МГУ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга