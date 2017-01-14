На YouTube попало ВИДЕО, как «мажоры» на BMW катались по тротуару у Кремля

На опубликованном на Ютуб видео видно, как автомобилист нарушает правила дорожного движения, мешает свободно передвигаться пешеходам.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный водитель, находясь за рулем транспортного средства, движется по пешеходной зоне Никольской улицы, которая находится рядом с Красной площадью.

Помимо того, что автомобилист нарушает правила дорожного движения, мешает свободно передвигаться пешеходам, молодые люди к тому же распугивают их пешеходов. Также они радостно комментируют происходящее. Как говорится в комментарии к видео, «Парни ужшкммт едут в кальянную».

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Стражи порядка устанавливают личность водителя, который управлял транспортным средством, запечатленным на видео.

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