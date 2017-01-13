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Курс доллара на сегодня, 13 января 2017: эксперты дали прогноз, чего ждать от курса доллара в 2017 году

Опубликовано 13.01.17 11:27 Курс доллара на сегодня, 13 января 2017: эксперты дали прогноз, чего ждать от курса доллара в 2017 году

Курс валют на сегодня, 13 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 13 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 января 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 13 января 2017 составляет 59,49 руб., курс евро на сегодня - 63,27 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 января 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 13 января 2017 равен 61,78 руб. и 65,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на 2017 год в России: мнение экспертов

Эксперт АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев рассказал, чего ждать россиянам ужшкммт от курса доллара в 2017 году. По его словам, в первую очередь следует учитывать, что на сегодняшний день американская экономика растет самыми быстрыми темпами в мире, начиная с 2014 года. Благодаря этому доллар укрепляется по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран.

Другим фактором, оказывающим влияние на укрепление доллара, является политика ФРС США: ранее глава системы Джаннет Йеллен говорила о планах трижды повысить учетную ставку в 2017 году.

Дополнительную интригу вносит политика нового президента США Дональда Трампа. К тому же, как отмечает специалист, нельзя сбрасывать со счетов фактор мировых цен на нефть.

"Итоговый результат сформируется под воздействием всех этих факторов влияния. Учитывая всё вышесказанное, мы можем высказать предположение, что в отсутствие форс-мажорных обстоятельств среднегодовой курс доллара составит 64-67 рублей. В случае экстраординарного развития ситуации в экономике мы готовы повысить наш прогноз до уровня 72-74 рубля за доллар", - прогнозирует аналитик.
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