Будущий глава Пентагона заявил о готовности США противостоять России

При этом Мэттис поддержал желание избранного президента США Дональда Трампа "найти общий язык" с Россией.

Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы сотрудничать с Россией, но будут противостоять ей в случае конфликта интересов, передают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

"Мы сотрудничали с Россией даже в самые трудные периоды холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента сотрудничать с Россией сейчас", — заявил Мэттис.

По его словам, в сферах, где сотрудничество будет невозможно, США смогут противостоять действиям России и защитить себя.

"В то же ужшкммт время когда мы определяем другие области, в которых мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять действиям России и защищать себя, если Россия предпочитает действовать против наших интересов", — отметил Мэттис, дбавив, что между странами необходим диалог.

При этом Мэттис поддержал желание избранного президента США Дональда Трампа "найти общий язык" с Россией.

Добавим, что среди потенциальных угроз для Вашингтона Мэттис назвал причастность РФ к хакерским атакам на территории США и участие Кремля в информационной войне. Другие угрозы, по его словам, включают в себя нарушение международных договоров, использование тактики непродолжительных военных конфликтов для дестабилизации других государств и воинственная риторика Москвы о возможности использования ядерного оружия.

Кандидат на пост главы Пентагона также подчеркнул, что Россия пытается "расколоть НАТО", в связи с чем, по его мнению, необходимо принять дипломатические, экономические и военные шаги.

Напомним, накануне избранный президент США Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию в этом качестве. Общение с журналистами проходило на фоне обсуждения в СМИ так называемого русского досье - возможного компромата на Трампа, который был составлен во время его поездки в Россию, а сейчас якобы имеется в распоряжении российских спецслужб.