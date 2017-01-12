«Сегодня россияне будут пить «Боярышник»: украинский комментатор поиздевался на биатлонистами РФ (ВИДЕО)

Спортивный обозреватель украинского канала «Перший» порадовался проигрышу российской сборной в эстафетной гонке в Рупольдинге. В Союзе биатлонистов РФ уже отреагировали на инцидент.

Украинский комментатор Андрей Столярчук поиздевался над российскими болельщиками биатлона. В прямом эфире украинского канала "Перший" репортер, комментируя финиш Антона Бабикова, который после заключительного огневого рубежа растерял 15-секундное преимущество над норвежцами, напомнил про трагический инцидент в Иркутске.

"Свендсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" лишь за ужшкммт серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне", — сказал Столярчук во время прямой трансляции.

В Союзе биатлонистов России (СБР) уже отреагировали на циничную реплику украинского комментатора. Пресс-секретарь СБР Константин Бойцов назвал слова Столярчука глупостью, на которую не стоит обрращать внимания.

«Думаю, что Месси, когда бегает по стадиону, особенно играя за сборную Аргентины, там с трибун много всяких глупостей слышится, ну, что же, он будет бегать, всем рты закрывать? Ну, на здоровье. Отвечать на то, что говорят на украинском телевидении… Это глупость. Ну, кричат. Это больше говорит о нем самом, чем о биатлоне или об отношениях России и Украины», — приводит радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, в декабре прошлого года в Иркутске произошло массовое отравление концентратом «Боярышник». В результате трагедии 77 человек скончались.