Дональд Трамп, пресс-конференция, 11.07.2017: Трамп рассказал, кто создал ИГИЛ

Пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США проходит сегодня в Нью-Йорке.

Дональд Трамп, пресс-конференция, 11.07.2017: избранный президент США надеется на сотрудничество с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и верит в то, что они поладят, передает Лайф.

При этом он отметил, что информация о предвзятом негативном отношении к России своей бывшей соперницы в президентской гонке Хиллари Клинтон — это не более, чем домыслы.

"Вы считаете, что Клинтон была бы более жесткой с Путиным, чем я? Я вас умоляю!" — сказал Дональд Трамп.

«Я не знаю, удастся ли ужшкммт мне наладить отношения с Путиным. Может, не удастся. Но если нет, то как вы думаете, могла ли бы Хиллари [Клинтон] быть жестче с Путиным, чем я? Я буду жестче», — сказал Трамп.

«У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о «российском компромате» на него.

Трамп также подчеркнул, что никакой перезагрузки отношений с Россией не будет. "Мы либо поладим, либо нет!" - заявил он.

Дональд Трамп, пресс-конференция, 11.07.2017: Трамп признал причастность России к хакерским атакам на США

Трамп также заявил, что хакерские атаки в отношении США совершают Россия и другие страны, сообщает ТК "Дождь". «Я думаю, это была Россия, но кибератаки (против США) совершают и другие страны», — отметил он.

В частности, этим занимается Китай, подчеркнул Трамп. По его словам, Национальный комитет Демократической партии плохо защищался от хакерских атак.

«У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту», — отметил избранный президент.

Он также призвал журналистов обратить внимание не только на атаки хакеров, но и добытую ими информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

«Что мы узнали из взломанных серверов? Что Хиллари знала вопросы заранее перед дебатами. Это недопустимо. Если бы такое стало известно обо мне, меня бы сняли с выборов», — заключил он.

Дональд Трамп, пресс-конференция, 11.07.2017: Трамп рассказал, кто создал ИГИЛ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) была создана нынешней администрацией США под руководством Барака Обамы.

«У нас ужасные отношения с Россией. А нам нужна их помощь, чтобы бороться с ИГ, которое создала действующая администрация США», — заявил Трамп на пресс-конференции.

Пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США проходит в Нью-Йорке 11 января.