Курс валют на сегодня, 11 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 11 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 января 2017 составляет 59,95 руб., курс евро на сегодня - 63,54 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже Сбербанком, курс евро на 11 января 2017 равен 61,88 руб. и 61,88 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев уверен, что курс ужшкммт рубля сегодня, 11 января 2017, не покажет никаких определяющих тенденций к доллару и евро.

В последние дни российская валюта колебалась около барьера в 60 рублей за доллар, и, по мнению специалиста, такая тенденция продолжится до конца недели. Однако этому могут помешать реализовавшиеся ожидания, связанные с комментариями американских финансовых властей: игроки ждут мнений главы ФРС Джаннет Йеллен и представителей резервных банков относительно планов по повышению ставки в 2017 году. Как отмечает эксперт, если эти комментарии будут даны, то акцент может быть дан на троекратный подъем ставки в течение года.

"Это работает против рубля, но пока ощущение, что работает не очень сильно - цены на нефть влияют гораздо более серьезно. А она сейчас находится на "уютном" для рубля уровне. Но если все же ФРС победит, то нацвалюта снова преодолеет психологический рубеж в 60 рублей за доллар, ослабев по отношению к валюте Нового Света", - цитирует аналитика "Российская Газета".