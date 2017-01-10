Калиниградского губернатора уличили в использовании символики неонацистов (ФОТО)

Сам 30-летний Антон Алиханов заявил, что не знал о нацистском смысле нашивок, назвав «полной хренью» информацию в соцсети.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов стал одной из самых обсуждаемых фигур в СМИ. Причиной тому послужили фотоснимки, сделанные корреспондентами портала «Новый Калининград». Как отмечается, они были сделаны во время его прогулки с журналистами по отдаленным районам региона.

После этого в соцсетях заметили на куртке Алиханова странные нашивки.

Фото: Антон Алиханов. «Новый Калининград»/Алексей Милованов

Так, на рукаве куртки губернатора пришиты два шеврона: на одном из ужшкммт них написано «Россия» и размещен триколор, цвета на котором расположены в другом порядке, нежели на флаге РФ, на другом можно увидеть силуэт мужчины с оружием, в этом образе угадывается силуэт подростка Андрея Паршина, который в 2013 году вместе с отцом расстрелял в метро уроженца Дагестанца, отметили блогеры.

«Цвета флага России не перепутаны, порядок правильный – это официальный флаг протектората Богемии и Моравии, который был образован во время нацистской оккупации Чехословакии», - говорится в пояснении на канале «Методичка» в социальной сети Telegram.

В свою очередь сам губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не знал о нацистском смысле нашивки на своей куртке.

«Это купленная в магазине нашивка стандартная, нашивка «без пощады» стрелкового клуба. Ей лет десять. Мне её друзья подарили. А по поводу флага - это российский флаг, просто выцвел на солнце. Там белый, синий, красный цвета!» - заявил врио губернатора, в интервью Лайфу, назвав «полной хренью» информацию в соцсети.

Позже Алиханов прислал корреспонденту Лайфа сообщение, что решил от греха подальше сорвать нашивку с куртки, добавив, что никак не связан с нацистской идеологией и является противником таких движений.

«Если кого-то обидел, прошу меня извинить, но никакого подтекста и смысла я в это не вкладывал. Конечно, носить такое я больше не буду. Эти нашивки выброшу», — сказал Алиханов.

Справка Topnews

17 ноября 2013 года отец и сын Паршины ехали в московском метро, когда у них возник конфликт с дагестанцем Хашимом Латиповым. Паршин-старший дважды выстрелил в Латипова из травматического пистолета. Его сын также прицелился, но стрелять не стал. На кадре записи видеонаблюдения Паршин с пистолетом, как отмечали блогеры, похож на героя фильма «Святые из Бундока». Из-за этого его и его отца стали называть «святыми из метро».

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов вступил в должность 6 октября 2016 года. Алиханов самый молодой губернатор за всю историю России - ему 30 лет.