В FIFA решили расширить число участников чемпионата мира до 48 команд

Такое решение принял Совет Международной федерации футбола.

Представители Совета Международной федерации футбола в рамках заседания в Цюрихе единогласно приняли решение об увеличении количества участников финальной стадии Чемпионата мира до 48 команд с 2026 года. Об этом сообщается в Twitter FIFA.

По информации Департамента медиа организации, команды будут поделены на 16 групп, в каждую из которых попадут по три сборные. До этого в финальной стадии играли только 32 команды, причем количество сборных ужшкммт не менялось с Чемпионата мира 1998 года во Франции.

Точный формат проведения этапов соревнований неизвестны, но в федерации пообещали раскрыть подробности после собрания совета, а итоге заседания журналистам сообщит лично глава ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что количество игр из-за реформы возрастёт с 64 до 80, а ничьи на групповом этапе придется отменить.

По словам вице-президента РФС и главы Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина, клубы и лиги выступали против такого решения из-за увеличения нагрузки на игроков.

"С увеличением числа участников финальной стадии будут увеличены сроки, количество игр. Так что будет ложиться колоссальная нагрузка и на клубы, и на игроков", - сказал он.

Добавим, что страна-хозяйка Чемпионата мира с 48 командами будет определена в 2020 году.