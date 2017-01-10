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Военные Чили выложили на YouTube секретное ВИДЕО полета НЛО

Опубликовано 10.01.17 10:38 Военные Чили выложили на YouTube секретное ВИДЕО полета НЛО

Военные в Чили опубликовали на видеохостинге Ютуб ВИДЕО, на котором зафиксирован полет неопознанного летающего объекта.

В Чили сотрудники местного Госкомитета по исследованию аномальных явлений в атмосфере (CEFAA), входящего в состав Департамента гражданской аэронавтики, под юрисдикцией местных ВВС и на основании изучения видеозаписи пришли к выводу о том, что в 2014 году летчикам страны удалось заснять НЛО в небе к западу от Сантьяго.

По данным местных СМИ, неопознанный летающий объект был замечен военными летчиками 11 ноября 2014 года в ходе патрулирования прибрежного сектора неподалеку ужшкммт от столицы Чили. В своем отчете один из военных описал НЛО как "плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами".

На опубликованном в Сети видео можно разглядеть, как возникший буквально из пустоты объект так же внезапно исчез в облаках. Как удалось установить специалистам CEFAA, объект не был птицей, куском космического мусора, насекомым, самолетом, парашютистом, дельтапланом или аномалией в атмосфере.

На YouTube военные опубликовали ВИДЕО секретного полета НЛО в Чили
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