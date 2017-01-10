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Курс доллара на сегодня, 10 января 2017: эксперты не исключили доллар по 55 рублей

Опубликовано 10.01.17 08:16 Курс доллара на сегодня, 10 января 2017: эксперты не исключили доллар по 55 рублей

Курс валют на сегодня, 10 января 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 10 января 2017.

Официальный курс доллара на сегодня, 10 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 января 2017 составляет 59,89 руб., курс евро на сегодня равен 63,11 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 10 января 2017 равен 61,88 руб. и 65,38 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров прогнозирует сегодня сдержанную динамику рубля ужшкммт в рамках сложившегося диапазона 59-60 рублей в паре с долларом, с возможными незначительными пробоем верхней границы. После этого, по его словам, многое будет зависеть от реакции нефтяных фьючерсов на информацию по запасам от Американского института нефти.

"Для оценки дальнейших перспектив рубля нужно следить за уровнем 60 рублей за доллар. Если по совокупности событий и макроэкономических отчетов доллар закрепиться ниже 60, то целью дальнейшего снижения станет отметка около 58, и в более отдаленной перспективе, 55 рублей за доллар", - сказал он, отметив, что для евро ключевым уровнем является отметка 63,30, служащая своего рода "водоразделом" между возможностью дальнейшего снижения и возврата к росту.

Эксперт считает возможным укрепление евро против доллара в дальнейшем и закрепления  курса в диапазоне 61-64 рубля за единицу европейской валюты. 

Как напоминает специалист, на прошедших новогодних каникулах рубль обновил максимумы как против доллара, так и против евро.

"Девятого января - в первый официальный рабочий день, курс доллара на локальном рынке к середине дня после попытки вернуться выше уровня 60 вернулся к отметке 59,80. Курс евро, коснувшись значения 63,33, снизился к 62,70", - цитирует эксперта "Российская Газета".
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