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В Египте смертник на мусоровозе въехал в КПП у здания полиции: 10 человек погибли

Опубликовано 09.01.17 17:13 В Египте смертник на мусоровозе въехал в КПП у здания полиции: 10 человек погибли

На Синае в результате теракта взорваны три этажа здания полиции: пострадали 22 человека.

На севере Синайского полуострова в Египте жертвами атаки боевиков с применением мусоровоза стали десять человек, пострадали 22 человека, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Мусоровоз был угнан несколько дней назад из муниципалитета Эль-Ариша. Боевики усилили транспортное средство с помощью металлических пластин.

Инцидент произошел в городе Эль-Ариш. Террорист-смертник въехал на мусоровозе, начиненным взрывчаткой, в контрольно-пропускной пункт около здания полиции. Как рассказали представителей служб ужшкммт безопасности и здравоохранения, после атаки боевики в черных масках выстрели из гранатометов по военным, которые находились около КПП.

В результате инцидента были взорваны три этажа здания полиции. Из-под обломков были извлечены тела десяти человек, из которых все, кроме одного, были полицейскими. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По данным официальных представителей, двое сотрудников полиции, которые находились на КПП, не были ранены во время инцидента. Как отмечает агентство, по неподтвержденным данным, неизвестное число сотрудников службы безопасности было захвачено и похищено нападавшими.
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