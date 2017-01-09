 
TOP 10

1 Причина крушения самолета ТУ-154 в Сочи окончательно установлена

2 Трамп признал роль РФ в кибератаках и может применить санкции

3 Актриса Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса" (ВИДЕО)

4 В Сети появилось ВИДЕО взрыва метеорита над Архангельском

5 Ученые NASA показали ФОТО Земли и Луны с орбиты Марса

6 Знаменитый фокусник Дэвид Блейн прострелил себе рот во время номера (ВИДЕО)

7 "Я его недооценивал": Обама назвал Путина "врагом США"

8 СМИ выяснили, кто отправится на "Евровидение" в 2017 году от России

9 Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе" (ВИДЕО)

10 Изуродованная пластикой Памела Андерсон шокировала фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

62-летняя Любовь Успенская шокировала фанатов ФОТО топлес в Instagram

Опубликовано 09.01.17 14:53 62-летняя Любовь Успенская шокировала фанатов ФОТО топлес в Instagram

Артистка удивила своих подписчиков смелым ФОТО в Инстаграм.

Любовь Успенская выложила ФОТО топлес в Instagram

Известная отечественная певица Любовь Успенская удивила своих подписчиков смелой фотографией в соцсетях. Так, в "Инстаграм" 62-летней артистки появился снимок, где она позирует топлесс. Однако снимок сделан со спины, поэтому никаких откровений на фотографии запечатлено не было.

"Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок. Картина которую ужшкммт она нарисовала и перенесла на шелк — особенно приятно!» — подписала снимок Успенская. 

 

Тем не менее, изображение вызвало шквал критики со стороны недоброжелателей. Некоторые пользователи выразили уверенность в том, что подобные кадры должны оставаться в семейном архиве уже немолодой звезды. Однако нашлись и защитники певицы, поддержавшие ее порыв похвастаться прекрасной физической формой.
Другие материалы по этой теме

45-летняя жена замминистра обороны РФ поразила Сеть ФОТО топлес

Бритни Спирс выложила в Инстаграм ФОТО топлесс

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга