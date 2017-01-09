62-летняя Любовь Успенская шокировала фанатов ФОТО топлес в Instagram

Артистка удивила своих подписчиков смелым ФОТО в Инстаграм.

Любовь Успенская выложила ФОТО топлес в Instagram

Известная отечественная певица Любовь Успенская удивила своих подписчиков смелой фотографией в соцсетях. Так, в "Инстаграм" 62-летней артистки появился снимок, где она позирует топлесс. Однако снимок сделан со спины, поэтому никаких откровений на фотографии запечатлено не было.

"Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок. Картина которую ужшкммт она нарисовала и перенесла на шелк — особенно приятно!» — подписала снимок Успенская.

Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 8 2017 в 11:06 PST

Тем не менее, изображение вызвало шквал критики со стороны недоброжелателей. Некоторые пользователи выразили уверенность в том, что подобные кадры должны оставаться в семейном архиве уже немолодой звезды. Однако нашлись и защитники певицы, поддержавшие ее порыв похвастаться прекрасной физической формой.