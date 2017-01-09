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Выплата 5000 руб пенсионерам в январе 2017: сроки выдачи озвучили в ПФР

Опубликовано 09.01.17 14:28 Выплата 5000 руб пенсионерам в январе 2017: сроки выдачи озвучили в ПФР

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости: стало известно, когда российские пенсионеры начнут получать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

5000 рублей пенсионерам в январе 2017: когда выплатят

Пенсионеры России начнут получать единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей с 13 января. Эти сроки озвучили представители пресс-службы Пенсионного фонда.

Как ожидается, полностью рассчитаться со всеми льготниками необходимо до 28 января, а озвученные сроки доставки пенсий будут действовать для всех получателей, независимо от того, пользуются ли они услугами Почты России для денежных переводов или ужшкммт предпочитают другой способ доставки.

Представители ПФР отметили, что все необходимые средства для единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 года заложены в бюджет организации на этот год. Life поясняет, что речь идет о сумме свыше 221 миллиарда рублей. 

Ранее в СМИ поступала информация о том, что почтальоны принесут выплату вместе с пенсией за январь тем, кто получает деньги с 13 января до конца месяца. При этом пенсионеры, получающие деньги с 3-го по 12-е число, выплаты отдадут с 13 по 28 января.
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