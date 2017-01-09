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Вернувшиеся с Донбасса журналисты обвинили прокуратуру в халатном расследовании крушения MH17

Опубликовано 09.01.17 14:29 Вернувшиеся с Донбасса журналисты обвинили прокуратуру в халатном расследовании крушения MH17

Задержанный за расследование гибели MH17 журналист заявил, что боится за жизни тех, кто дал интервью на Донбассе.

В Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, прибывших из Донбасса, где провели около недели. По словам сотрудников СМИ, они обнаружили в Донбассе обломки малайзийского самолета, следовавшего рейсом МН17 и разбившегося летом 2014 года. Однако в аэропорту «Схипхол» у журналистов отобрали фрагменты «боинга», а также отснятые и записанные материалы, пишет "КП".

«Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда ужшкммт мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность», - написал Бек на своей странице в соцсети.

Он добавил, что опасается передачи данных Службе безопасности Украины, которая теперь может преследовать поговоривших с журналистами жителей Донбасса.

В интервью телеканалу RT Стефан Бек рассказал, что вместе со Спеккерсом поехал в Донбасс, чтобы провести серию интервью с местными жителями. При этом журналистов поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.

«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — отметил журналист.

Несмотря на то что Бек и Спеккерс поставили МИД Нидерландов в известность о своей поездке, по прибытии на родину они были задержаны полицией прямо в аэропорту Схипхол.

«Нас задержали сразу же после того, как мы сошли с самолёта. У нас конфисковали фрагменты разбившегося лайнера, ноутбуки, телефоны, карты памяти и камеры. Все материалы оказались у полиции», — рассказал Бек. 

Он опасается, что записи интервью с жителями Донбасса, которые попросили не называть их имён, попадут через власти Нидерландов в руки сотрудников СБУ, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

Однако в комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту».
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