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Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе" (ВИДЕО)

Опубликовано 09.01.17 14:06 Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе" (ВИДЕО)

В свою очередь, ведущий премии пошутил о вмешательстве России в подсчет голосов.

Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 74-й кинопремии "Золотой глобус", в ходе которой случился интересный эпизод.

В тот момент, когда актер Райан Гослинг поднимался на сцену, чтобы получить статуэтку за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, сыгравший Человека-паука Эндрю Гарфилд  и исполнивший роль Дэдпула Райан Рейнольдс решил поцеловаться.

Поцелуй двух звезд попал на видео, выложенное Кортни Энлоу в соцсетях. Чтобы увидеть занимательный момент, рекомендуем внимательно ужшкммт смотреть на нижний левый угол.

Поцелуй Гарфилда и Рейнольдса является отсылкой к фанатской теории о том, что между Дэдпулом и Человеком-пауком во вселенной Marvel существуют романтические отношения.

Пользователи Twitter с восторгом отреагировали на произошедшее. 

"Сейчас только 8 января, а Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд уже спасли 2017-й", "Райан Рейнольдс не получил «золотой глобус», но получил поцелуй от Эндрю Гарфилда. И кто теперь победитель?", "Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд целуются, а Блейк Лайвли (жена Рейнольдса — прим. ред.) смеется в сторонке. Моя жизнь не будет прежней", - такие комментарии оставляют юзеры.

Тем временем ведущий церемонии кинопремии "Золотой глобус" Джимми Фэллон отпустил шутку по поводу заявлений о вмешательстве России в подсчет голосов, чем занимались специалисты британской аудиторской компании Ernst & Young. Объявляя название, Фэллон заявил, что результаты премии "были сведены в таблицу фирмой Ernst & Young & Putin".
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