Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе" (ВИДЕО)

Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 74-й кинопремии "Золотой глобус", в ходе которой случился интересный эпизод.

В тот момент, когда актер Райан Гослинг поднимался на сцену, чтобы получить статуэтку за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, сыгравший Человека-паука Эндрю Гарфилд и исполнивший роль Дэдпула Райан Рейнольдс решил поцеловаться.

Поцелуй двух звезд попал на видео, выложенное Кортни Энлоу в соцсетях. Чтобы увидеть занимательный момент, рекомендуем внимательно смотреть на нижний левый угол.

Well if we can't get Andrew Garfield and Emma Stone back together at least we have Andrew making out with Ryan Reynolds. #GoldenGlobes pic.twitter.com/I3Ic8YIV6K