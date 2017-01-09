Актеры Эндрю Гарфилд и Райан Рейнольдс поцеловались на "Золотом глобусе" (ВИДЕО)

В свою очередь, ведущий премии пошутил о вмешательстве России в подсчет голосов.

Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 74-й кинопремии "Золотой глобус", в ходе которой случился интересный эпизод.

В тот момент, когда актер Райан Гослинг поднимался на сцену, чтобы получить статуэтку за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, сыгравший Человека-паука Эндрю Гарфилд и исполнивший роль Дэдпула Райан Рейнольдс решил поцеловаться.

Поцелуй двух звезд попал на видео, выложенное Кортни Энлоу в соцсетях. Чтобы увидеть занимательный момент, рекомендуем внимательно ужшкммт смотреть на нижний левый угол.

Well if we can't get Andrew Garfield and Emma Stone back together at least we have Andrew making out with Ryan Reynolds. #GoldenGlobes pic.twitter.com/I3Ic8YIV6K — Courtney Enlow (@courtenlow) 9 января 2017 г.

Поцелуй Гарфилда и Рейнольдса является отсылкой к фанатской теории о том, что между Дэдпулом и Человеком-пауком во вселенной Marvel существуют романтические отношения.

Пользователи Twitter с восторгом отреагировали на произошедшее.

"Сейчас только 8 января, а Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд уже спасли 2017-й", "Райан Рейнольдс не получил «золотой глобус», но получил поцелуй от Эндрю Гарфилда. И кто теперь победитель?", "Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд целуются, а Блейк Лайвли (жена Рейнольдса — прим. ред.) смеется в сторонке. Моя жизнь не будет прежней", - такие комментарии оставляют юзеры.

Тем временем ведущий церемонии кинопремии "Золотой глобус" Джимми Фэллон отпустил шутку по поводу заявлений о вмешательстве России в подсчет голосов, чем занимались специалисты британской аудиторской компании Ernst & Young. Объявляя название, Фэллон заявил, что результаты премии "были сведены в таблицу фирмой Ernst & Young & Putin".