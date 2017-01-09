Курс доллара на сегодня, 9 января 2017: эксперты пророчат рублю новые максимумы в начале 2017 года

Курс валют на сегодня, 9 января 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 9 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 января 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 9 января 2017 составляет 60,65 руб., курс евро на сегодня - 63,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 9 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,14 руб. при покупке и 61,26 руб. при продаже банком, курс евро на 9 января 2017 равен 61,32 руб. и 64,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Финансовый аналитик Сергей Суверов считает, что в ближайшее время ужшкммт вряд ли стоит ожидать серьезных колебаний курса рубля. Он считает, что всю первую рабочую неделю рубль будет колебаться в районе 60 за доллар. Однако, по его словам, "нельзя исключать и кратковременного тестирования национальной валютой и уровня в 59 рублей, так как в начале года всегда сильны инерционные настроения прошлого. А как мы помним, в декабре ушедшего 2016 года рубль укреплялся".

Говоря о главном драйвере российской валюты - цене на нефть - ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев отмечает, что первая рабочая неделя нового года в России будет отмечена подъемом стоимости "черного золота", а значит и ростом национальной валюты.

"На первой рабочей неделе 2017 года рубль и нефть кратковременно протестируют новые максимумы", - сказал он, отметив, что нефть вряд ли поднимется выше 60 долларов за мерную бочку, хотя, по словам Танкаева, тот уровень все-таки будет кратковременно преодолен, и начнется рост добычи сланцевой нефти и труднодобываемой нефти.

"В результате мы будем наблюдать колебания цены в пределах 60 долларов за баррель и это будет довольно продолжительным явлением в пределах всего года", - считает он.

Аналитик подчеркивает, что серьезную подмогу высоким ценам на нефть окажет и тот факт, что зимой на этот ресурс всегда поддерживается хороший спрос.