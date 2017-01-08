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Курс доллара на сегодня, 8 января 2017: в Citigroup дали прогноз роста курса доллара более чем на 10%

Опубликовано 08.01.17 10:27 Курс доллара на сегодня, 8 января 2017: в Citigroup дали прогноз роста курса доллара более чем на 10%

Курс валют на сегодня, 8 января 2017: ЦБ РФ увеличил курсы доллара и евро на выходные и праздники 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 января 2017 составляет 60,65 руб., курс евро на сегодня равен 63,81 руб.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: прогноз эксперта

По словам валютного стратега Citigroup Стивена Энгландера, финансовые рынки могут стать свидетелями сильнейшего роста курса доллара. Это произойдет в случае, если Дональд Трамп сможет добиться выполнения самой большой с 1980 года программы стимулирования экономики США.

Как ужшкммт отмечает эксперт, президентская программа Трампа, объявленная в ходе предвыборной кампании, предполагает, среди прочего, инвестирование $550 млрд в транспортную инфраструктуру США.

Согласно оценке Энгландера, курс доллара может вырасти более чем на 10% к евро и иене, если Дональд Трамп и Конгресс смогут воплотить в жизнь большую часть программы стимулирования американской экономики. В таком случае курс доллара подскочить до 90 центов за евро и 130 иен за доллар. При этом главный валютный стратег Citigroup не указал, в течение какого времени эти изменения могут наступить.

"Мы можем увидеть огромный, а не детский, рост курса доллара, — заявил Энгландер. — Это (программа Трампа — прим. ред.) было бы самым большим фискальный шоком со времен (президента США Рональда – прим. ред.) Рейгана", = цитирует Энгландера RNS.
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