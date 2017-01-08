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Шоу «Угадай мелодию» в Литве закрыли за нацистское приветствие (ВИДЕО)

Опубликовано 08.01.17 10:27 Шоу «Угадай мелодию» в Литве закрыли за нацистское приветствие (ВИДЕО)

Литовский телеканал LRT закрыл свою развлекательную передачу, одну из вариаций шоу «Угадай мелодию».

В Литве закрыли телепрограмму «Угадай мелодию» из-за демонстрации в эфире нацистского приветствия.

Как рассказал врио гендиректора канала LRT Римвидас Палецкис, вечером 6 января во время записи программы одна из участниц, угадав песню литовского композитора Симонаса Донсковаса, который является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, другой приложила два пальца к верхней губе, очевидно изображая усы Гитлера, и громко прокричала «еврей».

По признанию ужшкммт врио генерального директора LRT, он был шокирован, когда увидел эпизод.

«Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT. Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы», — цитирует ТАСС Палецкиса.

Он добавил, что съемки нового эпизода, которые должны были состояться в течение дня, отменены. Палецкис также принес зрителям извинения за произошедшее.

Как выяснилось, участницей, из-за которой закрыли передачу, оказалась местная актриса и общественная активистка Аста Буакуте. Комментируя журналистам своё поведение на шоу, она посоветовала им не искать конфликты на ровном месте и, тем более, на развлекательной передаче.
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