Путин поздравил россиян с Рождеством и пообещал 2017-й год, лучше чем прошлый (ВИДЕО)

Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году.

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического ужшкммт и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения.

Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», - говорится в тексте поздравления Путина.

В рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде. По окончании службы Президент осмотрел Георгиевский собор монастыря, ставший усыпальницей настоятелей монастыря и ряда русских князей.

Путину также продемонстрировали фрагменты древнерусских фресок, которые могут быть восстановлены. Кроме того, Президент осмотрел гробницы матери и старшего брата Александра Невского – Феодосии Мстиславны и князя Фёдора Ярославича.

В ходе поездки Путин также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году. На встрече с ними Путин заявил, что 2017 год будет лучше, чем 2016, передают РИА Новости.

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", — сказал президент, отметив, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

В свою очередь рыбаки рассказали Путину про улов в 2016 году. По словам рыбаков, улов оказался меньше, чем ожидалось, так как озеро рано покрылось льдом. Также Президенту рассказали рыбацкие истории, на встрече обсуждались рецепты приготовления ухи. Путину вновь предложили посетить Ильмень — на этот раз его пригласили на весеннюю рыбалку. "Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?" — ответил глава государства.