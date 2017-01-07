Морозы в Москве 2017: рождественская ночь в столице стала самой холодной в 21 веке

Однако, температурный рекорд для 7 января еще не побит.

Рождественская ночь 21 века установила температурный рекорд

Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась не только самой холодной за эту зиму, но и установила рекорд за последние 126 лет метеорологических наблюдений, сообщают РИА Новости со ссылкой на погодный центр "Фобос".

"В Москве на ВДНХ было —29,9 градусов. А по области самой низкой температурой было —33,4 градуса и в Клину, и в Дмитрове", — сказал специалист центра.

Видео опубликовано Serega_Kubardov (@seregakub) Янв 6 2017 в 11:46 PST

Как отмечается, рекордные морозы были на территории столицы 7 января 1891 года, когда температура остановилась на отметке минус 34,8 градусов. В этом веке самым холодным оставалось Рождество 2003 года, когда жители столицы могли наблюдать на градусниках минус 26 градусов.

Тем не менее уже в воскресенье в столице будет наблюдаться незначительное повышение температуры, в целом же теплеть будет на протяжении всей следующей недели.

Фото опубликовано Natalia H. (Redwater) (@natalia.hunger) Янв 6 2017 в 11:48 PST

Ранее столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о похолодании до 35 градусов мороза в ночные часы 7–8 января.

Однако, Рождественская ночь не всегда замораживала Москву. Так, в 2007 году температура поднялась до 3,5 градусов тепла.