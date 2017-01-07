Биатлон сегодня, мужчины, гонка преследования 07.01.2017: смотреть онлайн, трансляция КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

7 января 2017 в Оберхофе состоится мужская гонка преследования в рамках 4 этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017.

7 января 2017 года в немецком Оберхофе пройдет мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Начало в 13:30 мск.

Биатлон, мужчины, гонка преследования 7 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу

В прямом эфире трансляцию мужской гонки преследования по биатлону 7 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 13:30 мск.

Биатлон, мужчины, гонка преследования, 7 января 2017: перед гонкой на Кубок мира 2016-2017

Ранее представители сборной России по биатлону участвовали в гонке преследования ужшкммт на третьем этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Чехии. Победителем того заезда стал француз Мартен Фуркад, россиянин Антон Шипулин взял "серебро", а бронзовая медаль досталась еще одному французу Кентен Фийон Майе.

В нынешней гонке первым номером побежит победитель в спринте австриец Юлиан Эберхард. Ближайший преследователь из россиян - Дмитрий Малышкин, который финишировал 11-м с отставанием от австрийца чуть более минуты.

Лидер общего зачета француз Мартен Фуркад стартует с 8-й позиции, имея отставание 51,8 сек. Наш Антон Шипулин, который в мировом рейтинге занимает второе место вслед за Фуркадом, выйдет на старт под номером 24 (+1.34,5).

Биатлон, мужчины, гонка преследования 07.01.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО