В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря (ФОТО)

Подозреваемая в убийстве матушки Василиссы уже задержана правоохранителями.

В Белоруссии была убита настоятельница расположенного в Минской области Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

"Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — приводит слова Лепина Sputnik Беларусь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в совершении убийства уже задержана.

"В рамках уголовного дела, возбуждённого ужшкммт по статье "Убийство", задержана подозреваемая, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — отметили в белорусском СК.

Матушка Василисса родилась в Черниговской области Украины, а православным Свято-Ксениевским монастырем она управляла с 2003 года.

В ней приезжали верующие со всей страны. Ранее Сергий Лепин говорил о том, что матушка Василисса могла быть убита в результате "нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".