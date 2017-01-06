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В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря (ФОТО)

Опубликовано 06.01.17 12:30 В Белоруссии убита настоятельница православного монастыря (ФОТО)

Подозреваемая в убийстве матушки Василиссы уже задержана правоохранителями.

В Белоруссии была убита настоятельница расположенного в Минской области Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

"Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — приводит слова Лепина Sputnik Беларусь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в совершении убийства уже задержана. 

"В рамках уголовного дела, возбуждённого ужшкммт по статье "Убийство", задержана подозреваемая, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — отметили в белорусском СК.

Матушка Василисса родилась в Черниговской области Украины, а православным Свято-Ксениевским монастырем она управляла с 2003 года.

В ней приезжали верующие со всей страны. Ранее Сергий Лепин говорил о том, что матушка Василисса могла быть убита в результате "нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".
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