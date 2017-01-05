Глава ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений с Россией

По мнению Джона Бреннана, улучшение отношений между двумя странами важно для стабильности в мире.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений между Штатами и Москвой, отметив важность процесса для стабильности в мире.

"Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет. Поскольку чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше", — сказал Бреннан в интервью телекомпании PBS. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что нет ужшкммт причин говорить о начале новой холодной войны, а приход к власти в США новой администрации избранного президента Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений между двумя странами.

Ранее Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли. Глава ЦРУ утверждает, что такие действия привели к разрушениям и гибели тысяч невинных людей.

«Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах», — добавил он.

На вопрос журналиста была бы ситуация в Сирии лучше, если бы США активнее участвовали в ее нормализации, чиновник допустил, что можно было бы в прошлом внести некоторые коррективы в подход США и других стран, однако указал, что это стало очевидным лишь постфактум. На его взгляд, была возможность не допустить того, чтобы террористические группировки «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) набрали силу, воспользовавшись хаосом в Сирии.