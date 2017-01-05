 
TOP 10

1 Взломавший почту Клинтон хакер дал оценку нападкам США на Россию

2 Глава ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений с Россией

3 СМИ: во Франции арестовали бывшего премьера Косово

4 Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2017

5 Ученый: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

6 "10 дней слежки": родственники Расула Мирзаева раскрыли подробности покушения на спортсмена

7 СМИ: лидер ИГИЛ проник в Европу вместе с 400 террористами

8 Минобороны опубликовало ВИДЕО работы авиации на «Адмирале Кузнецове»

9 «Тоттенхэм» прервал 13-матчевую победную серию «Челси»

10 В аэропорту Калининграда Airbus A321 приземлился на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Глава ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений с Россией

Опубликовано 05.01.17 09:54 Глава ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений с Россией

По мнению Джона Бреннана, улучшение отношений между двумя странами важно для стабильности в мире.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений между Штатами и Москвой, отметив важность процесса для стабильности в мире.

"Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет. Поскольку чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше", — сказал Бреннан в интервью телекомпании PBS. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что нет ужшкммт причин говорить о начале новой холодной войны, а приход к власти в США новой администрации избранного президента Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений между двумя странами.

Ранее Джон Бреннан в интервью PBS заявил, что Россия придерживается в Сирии тактики выжженной земли. Глава ЦРУ утверждает, что такие действия привели к разрушениям и гибели тысяч невинных людей.

«Это то, чего США никогда не будут делать в военных конфликтах», — добавил он.

На вопрос журналиста была бы ситуация в Сирии лучше, если бы США активнее участвовали в ее нормализации, чиновник допустил, что можно было бы в прошлом внести некоторые коррективы в подход США и других стран, однако указал, что это стало очевидным лишь постфактум. На его взгляд, была возможность не допустить того, чтобы террористические группировки «Исламское государство» или «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) набрали силу, воспользовавшись хаосом в Сирии.
Другие материалы по этой теме

Штаб Трампа высмеял предположение о вмешательстве России в выборы США

Твит Клинтон после выборов президента стал самой популярной цитатой соцсети

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга