Apple обвинили в смерти пятилетней девочки

Американцы подали в Верховный суд Калифорнии иск против Apple, обвинив компанию в гибели своей пятилетней дочери Морайи.

Американцы Джеймс и Бетани Модисетт подали в Верховный суд Калифорнии иск к компании Apple, обвинив ее в причастности к гибели своей пятилетней дочери Морайи, сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.

Девочка стала жертвой автокатастрофы, случившейся в декабре 2014 года, когда в остановившийся на автостраде по требованию полицейских автомобиль Модисеттов врезался двигавшийся сзади внедорожник. Водитель последнего не заметил препятствия, так как был занят разговором по своему iPhone с ужшкммт использованием приложения FaceTime.

В результате аварии автомобиль Модисеттов сильно пострадал, так что всех троих находившихся в нем людей пришлось госпитализировать, а пятилетнюю девочку врачам спасти не удалось.

Чета Модисетт считает, что Apple не установила на свои устройства более безопасную конфигурацию приложения, уточняет РЕН ТВ.

Напомним, что пользователи жалуются не только на продукцию Apple. В прошлом году внимание любителей смартфонов было обращено на мобильное устройство от Samsung, которое самопроизвольно возгоралось без видимых причин.