"Столото", миллиард в новогоднюю ночь: кто выиграл уже известно - результаты лотереи появились в Сети

Лотерея "Столото": кто выиграл миллиард в новогоднюю ночь на НТВ, уже известно - результаты розыгрыша 31 декабря и 1 января опубликованы на официальном сайте лотереи. Как проверить билет и многое другое - читайте в обзоре Topnews.

"Столото", миллиард: кто выиграл в лотерею в новогоднюю ночь уже известно - результаты тиража опубликованы в Сети

Результаты лотереи "Столото", в которой впервые в истории России разыгрывался 1 миллиард рублей, опубликованы на официальном сайте.

Напомним, в новогоднюю ночь 31 декабря 2016 ггода в прямом эфире на НТВ состоялись тиражи «Гослото „5 из 36“ спецвыпуск», «Гослото „6 из 45“ спецвыпуск», Русского лото, а также первый тираж новой лотереи «Гослото «4 из 20».

1 января 2017 года состоялись праздничные тиражи «Гослото «7 из 49», Жилищной лотереи, «Золотой подковы» и «6 из 36».

После того, как в эфире НТВ в новогоднюю ночь завершились все ужшкммт праздничные розыгрыши, участники лотереи могли проверить свои билеты на предмет возможного выигрыша. Ведь, как обещали организаторы мероприятия, победителей будет очень много.

"Столото", миллиард: проверить билет можно на официальном сайте, как получить выигрыш

Итак, после подведения итогов стало ясно, что в России стало на девять миллионеров больше, тогда как всего победителями оказались 5 948 419 человек, которые помимо денежных призов еще и получат ключи от 44 загородных домов. Общая сумма всех выигрышей - 1 067 758 033 рубля.

В первом тираже новой лотереи под названием "Гослото "4 из 20" выпала следующая комбинация у цифр: 20, 2, 10, 4 - в поле 1 и 2, 16, 9, 17 - в поле 2. Суперприз разыгран не был.

Всего же организаторы зафиксировали целых 1 572 515 победителей, общая сумма выигрышей которых просто поражает воображение - 289 230 334 рубля.

В лотерее специального выпуска "Гослото 5 из 36" разыграно 54 738 096 рублей. Комбинацию пяти чисел - 13, 23, 6, 19, 4 угадали сразу восемь счастливчиков. Выигрыш в 6 842 262 рублей заберут житель Тюменской, Воронежской, Самарской, Челябинской областей, Забайкальского края, двое из города Москвы и один из Татарстана.

В свою очередь в лотереи "Гослото "6 из 45" спецвыпуск" был разыгран суперприз. Один участник из Нижегородской области угадал всю счастливую комбинацию целиком (1, 17, 45, 2, 33, 38) и получит внушительную сумму в 54 462 613 рубля. Всего в "Гослото "6 из 45" спецвыпуск" выиграло 554 333 участника, а общая сумма их выигрышей составляет около 200 миллионов рублей.

Результаты других тиражей также можно проверить на официальном сайте "Столото".

Организаторы беспрецендентной лотереи поздравили всех победителей

"Мы от всей души поздравляем всех победителей! Список розничных точек, где можно получить выигрыши, находится здесь. А тем, кому повезло больше всех (выигравшим более 1 миллиона рублей), лучше всего приехать для оформления выигрыша в наш центральный офис, расположенный по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3. Перед приездом просьба позвонить по телефону +7 (499) 270-27-27 и согласовать время визита" - сообщается на сайте.