YouTube ВИДЕО позора Мэрайи Кэри на новогоднем шоу в Нью-Йорке собрало 10 млн просмотров

На Ютуб опубликовано видео, как во время новогоднего шоу в Нью-Йорке певица несколько раз не смогла попасть в фонограмму.

Американская певица Мэрайя Кэри опозорилась, выступая на новогоднем концерте Dick Clark's New Year's Rockin' Eve на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Во время исполнения песни Emotionsиз-за технического сбоя аппаратуры Кэри несколько раз спела мимо фотограммы.

46-летняя певица пыталась синхронизировать текст и музыку, но попасть в ноты не могла и опустила микрофон, а песня продолжалась. Та же трудность возникла, когда зазвучал другой ее хит – We Belong Together.

"Ну что ж, с Новым годом. Мы ужшкммт не проверяли эту песню. Но она стала первым номером (в музыкальных чарта – прим.), этого не отнимешь", – сказала она и предложила зрителям спеть самим.

Во время следующей песни Мэрайя Кэри в неподходящие моменты также опускала микрофон. После завершения песни она признала, что "лучше не стало", и ушла со сцены расстроенная.

Отметим, что скандальное видео, которое транслировалось в прямом эфире телеканала ABC, собрало всего за 2 дня на видеохостинге YouTube почти 10 млн просмотров.

Ютуб ВИДЕО: Мэрайя Кэри подвела фотограмма во время новогоднего шоу в Нью-Йорке