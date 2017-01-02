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Спецборт с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково

Опубликовано 02.01.17 13:08 Спецборт с высланными из США дипломатами приземлился во Внуково

Накануне группа сотрудников посольства РФ в США, объявленных персонами нон-грата, покинула Вашингтон.

Самолет специального летного отряда "Россия" с сотрудниками российских дипучреждений, высланными из США, приземлился в Москве, сообщает ТАСС.

Группа сотрудников посольства России в столице США, покидающих страну по требованию американских властей, вылетела накануне из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился в Москве в 02:08 мск. Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер специального летного отряда «Россия» Управделами президента вылетел из Вашингтона около 17:00 воскресенья, 1 января. Всего CША покинули 96 россиян. Перед взлетом командир экипажа объявил, что ужшкммт все дети дипломатов, направляющихся в Москву, приглашены президентом Владимиром Путиным на новогоднюю елку в Кремле. Эту же информацию журналистам подтвердили в администрации главы государства.

Как писал Topnews, 29 декабря власти США сообщили о своём решении выслать из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов вместе с семьями. Сотрудников дипведомств заподозрили в шпионаже. На сборы им дали всего 72 часа.
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