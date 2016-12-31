Курс доллара на сегодня, 31 декабря 2016: доллар закрыл год выше 60 рублей

Курс валют на сегодня, 31 декабря 2016: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на период новогодних праздников.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 78,97 копейки, составив 63,81 рубля, курс доллара на 31 декабря 2016 поднялся 38,39 копейки - до 60,65 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на период с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 56,7 копейки - до 62,0763 рубля.

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По словам аналитика "Алор брокера", несмотря на временное затишье, всю неделю на российском ужшкммт рынке царит позитивное настроение.

По словам эксперта, низкие объемы торговых операций и закрытие позиций в преддверии Нового года в течение 5 торговых дней последней недели года не мешали росту.

"На мой взгляд, первая рабочая неделя на западных рынках не привнесет существенных изменений для нефти даже с учетом резкого роста объемов торгов. Стоит отметить, что ключевые риски для рынка, а именно возвращение на рынок американской нефти в связи с достижением уровней выше $55, что в теории позволяет вывести добычу дорогого сланца на уровень рентабельности, остаются нереализованными", - отмечает Яковенко. Его слова приводит "Российская Газета".

Российская валюта остается на удивление стабильной и не спешит уходить из коридора в 60,5-61 рубль за доллар. Как отмечает эксперт, в целом 2016 год стал очень непростым как для российского, так и для мирового рынков, где нефть продолжает задавать общее настроение.

"Напомню, что в январе, впервые с 2004 года, котировки по сорту Brent упали в район $32 за баррель", - сказал Яковенко.

По его словам, учитывая столь драматическое падения и сохранение фундаментальных проблем на рынке, возвращение к уровням выше $57 к концу года можно считать огромной победой.

"Без преувеличений, это первых за последние три года случай, когда на новогодние каникулы можно уходить без опасений увидеть новые исторические минимумы по возвращении", - подчеркнул эксперт.