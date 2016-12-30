Ростехнадзор предложил Госдуме запретить использовать газ в квартирах и домах

Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах для "исключения взрывов и пожаров" и даже предложил альтернативу.

Депутату Государственной думы Валерию Рашкину поступило письмо, подписанное главой Ростехнадзора Алексеем Алёшиным о том, что на территории России в жилых домах следует запретить использование газа — чтобы исключить взрывы и пожары, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах, как во вновь ужшкммт строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)», — сообщается в документе.

Он отметил, что потребление газа для приготовления пищи в домах составляет лишь около 1% от общего количества потребления газа. В настоящий момент электроплитами оснащено только 22% квартир в России, а газифицировано 67% жилых домов.

В качестве альтернативы газу глава Ростехнадзора предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы.

Когда может быть принято данное решение, не уточняется. В Ростехнадзоре и Минстрое прокомментировать данный вопрос телеканалу не смогли.