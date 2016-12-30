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10 Пяти российским вузам запретили прием студентов

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Пяти российским вузам запретили прием студентов

Опубликовано 30.12.16 11:01 Пяти российским вузам запретили прием студентов

Рособрнадзор с 23 по 29 декабря запретил прием в пять высших учебных заведений.

Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием в пять вузов, сообщает РИА Новости.

По результатам проведенных с 23 по 29 декабря проверок ведовством запрещен прием студентов в Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Кроме того, полностью лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Калуге. Частично по ряду специальностей аккредитации ужшкммт лишилась Курская академия государственной и муниципальной службы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
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