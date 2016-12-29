YouTube "взорвало" первое ВИДЕО из нового "Аватара"

На опубликованном на Ютуб видео студия Disney показала работу над «настоящей» планетой Пандорой из легендарного фильма «Аватар».

На официальном YouTube-канале Disney Parks опубликован видеоролик, приоткрывающий часть тайн нового тематического парка "Пандора: Мир Аватара", который появится в развлекательном парке Animal Kingdom в США.

Открытие парка запланировано на лето 2017 года. «Пандора: Мир «Аватара» предложит посетителям встречу с героями знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, а также с природой фантастической планеты Пандора.

На Ютуб появилось ВИДЕО, как в США строится грандиозный парк "Пандора: Мир Аватара"

По словам создателей, в том числе - самого создателя будущей квадрилогии Джеймса Кэмерона, "Мир Аватара" предложит посетителям два маршрута: сплав по священной реке, пролегающей ужшкммт по биолюминесцентным лесам, в финале которого их поприветствует шаман на'ви, и виртуальный полет на драконообразных банши через горы.

Напомним, самый кассовый фильм в истории кино появился на экранах в конце 2009 года и собрал в общей сложности 2,7 миллиарда долларов. Как ранее сообщал Topnews, Джеймс Кэмерон намерен снять еще три картины с продолжением «Аватара».

Выход первой из них намечен на декабрь 2018 года. Все звезды первого фильма, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана вновь предстанут перед зрителями.

"Аватар 3" и "Аватар 4" планируются к премьере в 2020 и 2022 годах соответственно.