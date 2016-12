YouTube "взорвало" первое ВИДЕО из нового "Аватара"

На официальном YouTube-канале Disney Parks опубликован видеоролик, приоткрывающий часть тайн нового тематического парка "Пандора: Мир Аватара", который появится в развлекательном парке Animal Kingdom в США.

Открытие парка запланировано на лето 2017 года. «Пандора: Мир «Аватара» предложит посетителям встречу с героями знаменитого фильма Джеймса Кэмерона, а также с природой фантастической планеты Пандора.

По словам создателей, в том числе - самого создателя будущей квадрилогии Джеймса Кэмерона, "Мир Аватара" предложит посетителям два маршрута: сплав по священной реке, пролегающей ужшкммт по биолюминесцентным лесам, в финале которого их поприветствует шаман на'ви, и виртуальный полет на драконообразных банши через горы.

