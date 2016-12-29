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На YouTube появилось ВИДЕО допроса живодера, забившего бурого медведя ломом в Якутии

Опубликовано 28.12.16 23:50 На YouTube появилось ВИДЕО допроса живодера, забившего бурого медведя ломом в Якутии

Участник расправы над медведем в Якутии объяснил свой поступок во время допроса.

В сети появилось видео допроса одного из подозреваемых в жестоком убийстве бурого медведя в Якутии. Один из них объяснил свой поступок самообороной. 

По его словам, вахтовики хотели сфотографировать медведя. Они проехали за ним 200 метров и в итоге загнали его в «небольшой карман». Затем к медведю сзади подъехала вторая машина. Животное село на дорогу и перегородило ужшкммт автомобилю путь.
Медведь начал подниматься на четыре лапы и тогда все участники инцидента испугались и разбежались. Один из водителей поехал за ушедшим с дороги медведем, чтобы напугать. При этом подозреваемый утверждает, что не видел, наехала ли он на животное.

В результате медведь оказался зажат между колёсами двух «Уралов». «Ребята вылезли наружу и стали фотографировать. Медведь начал подниматься оттуда. Я попросил дать мне что-нибудь, они мне дали лом, я ударил его. Попросил ребят, чтобы они залезли назад в будку, потому что если медведь поднимется, будет бесполезно что-то делать», — заявил мужчина.

После удара медведь (при это судя по ранее опубликованным кадрам их было несколько- прим.ред), по словам допрашиваемого, успокоился, прошел еще около 50 метров и упал. Машины разъехались.

Ютуб ВИДЕО: допрос живодера, забившего бурого медведя ломом в Якутии

Ранее появилась запись жестокого убийства бурого медведя в Якутии рабочими-вахтовиками с применением грузовых автомобилей «Урал», на которой видно, что машины намеренно переезжают животное. Позже сообщалось, что полицейские установили всех подозреваемых по этому делу.
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