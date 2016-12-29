СМИ сообщили имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток

Это связано с докладом эксперта WADA Ричарда Макларена относительно подмены анализов российских спортсменов для сокрытия якобы имевших место фактах употребления допинга.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову от участия в международных соревнованиях, сообщают РИА Новости со ссылкй на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

Издание отмечает, что призеры Олимпийских игр 2014 года в Сочи входят в список из 31 биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов.

Вилухина выиграла в Сочи два серебра, а Романова стала второй в составе эстафетной команды. Вилухина в начале ноября объявила о завершении карьеры.

Напомним, исполком IBU начал расследование в отношении Союза биатлонистов России ужшкммт и 29 спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Также в организации заявили о временном отстранении двух российских биатлонистов, однако их имена не назывались. Также было принято решение о переносе этапа Кубка мира и юниорского ЧМ из Тюмени и Острова.

Кроме того, этап кубка мира по биатлону, который должен был проходить в Тюмени 9-12 марта 2017 года, был отменен.Также Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в Челябинске.