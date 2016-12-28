Forbes опубликовал список самых кассовых актеров 2016 года

Единственный представитель списка, не связанный ни с вселенной Marvel, ни с вселенной DC Comics, – это Джонс, сыгравшая в ленте «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Издание Forbes составило рейтинг самых кассовых актеров 2016 года. Список возглавила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, снявшаяся в фильмах, которые собрали в мировом прокате, в общей сложности, 1,2 миллиарда долларов. В их числе - "Первый мститель: Противостояние" (1,15 миллиарда) и картина братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!".

На втором месте в рейтинге Крис Эванс, сыгравший в «Первом мстителе» Капитана Америку (1,15 миллиарда долларов), на третьем — Роберт Дауни-младший с таким же количественным показателем. Он отличился ролью Железного человека в «Первом мстителе», самом кассовом фильме года.

Четвертой стала Марго Робби, дебютировавшая в роли ужшкммт героини комиксов в фильме киновселенной DC "Отряд самоубийц" Харли Квин и и «Тарзане». Суммарная прибыль этих картин составила 1,1 миллиарда долларов.

Пятерку самых кассовых актеров года замыкает Эми Адамс, принявшая участие в блокбастере "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и фантастическом и расхваленном критиками "Прибытие" (в общей сложности касса составила 1,04 миллиарда долларов).

На шестой строчке Бен Аффлек с фильмами «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Расплата» (1,02 миллиарда долларов), а на седьмой — его партнер по «Бэтмену против Супермена» Генри Кэвилл. Этот супергеройский боевик принес прибыль 870 миллионов долларов.

Следом идет Райан Рейнольдс с его неожиданно выстрелившим "Дэдпулом" (в общей сложности 820 миллионов долларов), а за ним Фелисити Джонс, героиня грустного спин-оффа "Звездных войн" - "Изгой один" (805 миллионов).

Замыкает десятку Уилл Смит (775 миллионов долларов), исполнитель одной из главных ролей в "Отряде самоубийц".