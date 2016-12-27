Глава Минобороны Израиля призвал евреев к исходу из Франции

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев покинуть Францию, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать", — заявил министр.
Слова Либермана прозвучали на фоне подготовки к ближневосточной мирной конференции в Париже. Само мероприятие министр назвал "трибуналом против Израиля".
Многосторонняя конференция пройдет во Франции в январе. По замыслу организаторов, она поможет реанимировать палестино-израильский мирный процесс. Власти Израиля ужшкммт отказались участвовать в переговорах и призвали Париж отменить форум. Тель-Авив настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook предложила уточнить, как много людей в последние несколько лет покинули Украину, чтобы отправиться в Израиль.
"То, о чём последние годы говорили шёпотом, теперь озвучено официально. Может быть, заодно следовало бы уточнить, сколько уехало людей в Израиль с Украины за последние 3 года?" — написала Захарова.
Между тем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил МИДу страны ограничить рабочие связи с посольствами тех стран — членов Совбеза ООН, которые поддержали 23 декабря резолюцию 2334, осуждающую еврейские поселения на палестинских территориях, пишет РБК со ссылкой на CNN и двух высокопоставленных источников в МИД Израиля.
По данным собеседников издания, ограничения на рабочие контакты коснутся 12 стран — Великобритании, Франции, России, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Издание отмечает, что распоряжение не касается отношений Израиля с США, несмотря на то что отказ именно этой страны наложить вето на резолюцию привел к ее принятию.
Кроме того, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху дал указание членам кабинета минимизировать число визитов в эти страны. Издание отмечает, что указание о сокращении рабочих контактов было принято после того, как накануне послы 10 стран были вызваны в дипломатическое ведомство Израиля для дачи объяснений. На работу послов Израиля в этих странах распоряжение не распространяется, отмечает BBC.