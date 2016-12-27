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Глава Минобороны Израиля призвал евреев к исходу из Франции

Опубликовано 27.12.16 18:13 Глава Минобороны Израиля призвал евреев к исходу из Франции

А Мария Захарова предложила посчитать, сколько евреев покинуло Украину. Тем временем Израиль ограничил связи со странами, поддержавшими резолюцию Совбеза ООН.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев покинуть Францию, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать", — заявил министр.

Слова Либермана прозвучали на фоне подготовки к ближневосточной мирной конференции в Париже. Само мероприятие министр назвал "трибуналом против Израиля".

Многосторонняя конференция пройдет во Франции в январе. По замыслу организаторов, она поможет реанимировать палестино-израильский мирный процесс. Власти Израиля ужшкммт отказались участвовать в переговорах и призвали Париж отменить форум. Тель-Авив настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook предложила уточнить, как много людей в последние несколько лет покинули Украину, чтобы отправиться в Израиль. 

"То, о чём последние годы говорили шёпотом, теперь озвучено официально. Может быть, заодно следовало бы уточнить, сколько уехало людей в Израиль с Украины за последние 3 года?" — написала Захарова.

Между тем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил МИДу страны ограничить рабочие связи с посольствами тех стран — членов Совбеза ООН, которые поддержали 23 декабря резолюцию 2334, осуждающую еврейские поселения на палестинских территориях, пишет РБК со ссылкой на CNN и двух высокопоставленных источников в МИД Израиля.

По данным собеседников издания, ограничения на рабочие контакты коснутся 12 стран — Великобритании, Франции, России, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Издание отмечает, что распоряжение не касается отношений Израиля с США, несмотря на то что отказ именно этой страны наложить вето на резолюцию привел к ее принятию.

Кроме того, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху дал указание членам кабинета минимизировать число визитов в эти страны. Издание отмечает, что указание о сокращении рабочих контактов было принято после того, как накануне послы 10 стран были вызваны в дипломатическое ведомство Израиля для дачи объяснений. На работу послов Израиля в этих странах распоряжение не распространяется, отмечает BBC.
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