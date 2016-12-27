Путин дал старт поставкам газа в Крым по трубе

Газопровод ввели в строй через несколько дней, после того как в ходе недавней большой пресс-конференции президент пообещал «порадовать крымчан».

Президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа по газопроводу, связывающему Краснодарский край с Крымом, сообщается на сайте Кремля. Как ожидается, присоединение газотранспортной системы Крыма к магистральным газопроводам России позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей региона.



«Поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие ужшкммт в социальной сфере Крыма и Севастополя», — сказал Путин в ходе церемонии запуска газопровода.

По его словам, на базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017–2018 году, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя.

В церемонии запуска также приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.