 
TOP 10

1 Следствие определилось с основной версией крушения Ту-154

2 "Нелюди!": в Якутии вахтовики на "Уралах" задавили медведя (ВИДЕО)

3 СМИ: в Черном море обнаружен черный ящик Ту-154

4 На западе Москвы расстрелявший пять человек мужчина покончил с собой

5 "Раскулачивание один раз было": Татарстан протестует против бюджетной политики Москвы

6 Генпрокуратура проверит слова Божены Рынски о погибших при крушении Ту-154

7 СМИ выяснили, как Трамп и Путин договорятся по Крыму

8 СМИ узнали, как Киссинджер поможет Трампу помирить США с Россией

9 Паулина Андреева впервые откровенно рассказала о романе с Федором Бондарчуком (ФОТО)

10 Ученые: жир в теле человека помогает развиваться раковым опухолям

Новости наших партнеров

Сроки сдачи стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге сдвинули еще на 3 месяца

Опубликовано 27.12.16 11:51 Сроки сдачи стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге сдвинули еще на 3 месяца

Тем временем губернатор Петербурга пообещал наказать всех желающих "нагреть руки" на "Зенит-Арене".

Сдачу работ на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта, заявила "Р-Спорт" пресс-секретарь генподрядчика строительства компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

Ранее Гигиняк заявила, что строительные работы на стадионе чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге завершены. До этого генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что стадион на Крестовском острове планируется ввести в эксплуатацию 26 декабря.

Любые попытки хищений и злоупотреблений при строительстве ужшкммт футбольного стадиона в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге должны быть наказаны, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе, и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом", — сказал он.

Губернатор отметил, что в настоящее время при строительстве стадиона отслеживают все финансовые потоки, на объекте постоянно находятся правоохранительные и надзорные органы.

"У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно. Мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал", — сказал Полтавченко.
Другие материалы по этой теме

"Зенит", "Краснодар" и "Ростов" узнают соперников по Лиге Европы

Путин назвал проблемы с "Зенит-Ареной" "печальной историей"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга