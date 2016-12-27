Сроки сдачи стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге сдвинули еще на 3 месяца

Тем временем губернатор Петербурга пообещал наказать всех желающих "нагреть руки" на "Зенит-Арене".

Сдачу работ на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта, заявила "Р-Спорт" пресс-секретарь генподрядчика строительства компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

Ранее Гигиняк заявила, что строительные работы на стадионе чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге завершены. До этого генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что стадион на Крестовском острове планируется ввести в эксплуатацию 26 декабря.

Любые попытки хищений и злоупотреблений при строительстве ужшкммт футбольного стадиона в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге должны быть наказаны, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе, и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом", — сказал он.

Губернатор отметил, что в настоящее время при строительстве стадиона отслеживают все финансовые потоки, на объекте постоянно находятся правоохранительные и надзорные органы.

"У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно. Мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал", — сказал Полтавченко.