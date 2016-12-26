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Пакистан в ответ на фейковую новость пригрозил Израилю ядерным ударом

Опубликовано 26.12.16 17:11 Пакистан в ответ на фейковую новость пригрозил Израилю ядерным ударом

Официальные лица Израиля и Пакистана вступили в спор в соцсетях из-за так называемых фейковых новостей.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ответ на фейковую новость напомнил израильским властям, что Исламабад обладает ядерным оружием, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала CNN, 20 декабря новостной сайт AWDNews опубликовал новость, где приводилось якобы заявление бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона. В тексте говорилось, что, комментируя планы Исламабада присоединиться к борьбе с боевиками в Сирии, Яалон не исключил возможности ядерного удара по Пакистану.

"Мы их уничтожим ядерным ударом", — "процитировал" сайт представителя израильского ужшкммт оборонного ведомства.

Такое высказывание спровоцировало возмущение пакистанской стороны, министр обороны Пакистана жестко отреагировал на него на своей странице в Twitter.

В ответ министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф напомнил Израилю в своем твиттере о том, что «Пакистан также является ядерной державой», отмечает "Газета.ру".

Израильское министерство обороны позже прокомментировало ситуацию, назвав ее «выдумкой», и подчеркнуло, что глава оборонного ведомства никогда не говорил подобного.

После проверки фактов специальной организацией AWD News и их новость была названа фейковой.
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