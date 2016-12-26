 
TOP 10

1 Первое ФОТО с места падения Ту-154 в Черное море появилось в Сети

2 Очевидцы рассказали о падении ТУ-154 в Черное море

3 В Черном море найден фюзеляж разбившегося Ту-154

4 Названа вероятная причина смерти певца Джорджа Майкла

5 Начальника аппарата Сечина нашли мертвым в машине в центре Москвы

6 Опубликовано ФОТО из разбившегося в Сочи Ту-154

7 "Уродливое сумасшествие": в Кремле прокомментировали слова Божены Рынски о крушении Ту-154 (ВИДЕО)

8 Ученые вычислили дату разрушения Земли

9 В Перу нашли тысячелетние останки инопланетян (ФОТО)

10 Памятник Жанны Фриске на могиле певицы шокировал ее фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Эксперты обнародовали ТОП-10 самых читающих городов России

Опубликовано 26.12.16 14:23 Эксперты обнародовали ТОП-10 самых читающих городов России

Кроме того, обнародован рейтинг самых читаемых в России книг в 2016 году.

Самым читающим городом России в уходящем году по версии приложения «МТС Книги» стала Казань. Для составления рейтинга количество пользователей мобильного приложения «МТС Книги» в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом жителей этого города — таким образом определен процент читающих, пишет ИА REGNUM.

На втором месте — Уфа, на третьем — Пермь. На четвёртом месте — Ростов-на-Дону, на пятом — Екатеринбург. Санкт-Петербург — на 11-м месте, Москва — лишь на 12-м.

Самые читающие города России по версии «МТС Книги»:

1.       Казань;

2.       Уфа;

3.       Пермь;

4.       Ростов-на-Дону;

5.       Екатеринбург;

6.       Самара;

7.       Красноярск;

8.       Челябинск;

9.       Нижний Новгород;

10.   Новосибирск;

11.   Санкт-Петербург;

12.   Москва;

13.   Воронеж;

14.   Омск;

15.   Волгоград.

Приложение «МТС Книги» составило рейтинг наиболее читаемых романов: самым ужшкммт популярным в этом году был роман американского писателя Дэна Брауна «Инферно». Второе место досталось юмористическому «Дневнику Домового» российского писателя Евгения ЧеширКо. На третьем месте — роман английской писательницы Джоджо Мойеса «Девушка, которую ты покинул», причём её же роман «До встречи с тобой» — на восьмом месте.

Самые читаемые книги:

1.       «Инферно», Дэн Браун;

2.       «Дневник Домового», Евгений ЧеширКо;

3.       «Девушка, которую ты покинул», Джоджо Мойес;

4.       «Ведьмак», Анджей Сапковский;

5.       «Пассажир», Жан-Кристоф Гранже;

6.       «Судьба-волшебница», Татьяна Полякова;

7.       «Планета Вода», Борис Акунин;

8.       «До встречи с тобой», Джоджо Мойес;

9.       «Казнь без злого умысла», Александра Маринина;

10.   «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», Генри Марш.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга