Эксперты обнародовали ТОП-10 самых читающих городов России

Самым читающим городом России в уходящем году по версии приложения «МТС Книги» стала Казань. Для составления рейтинга количество пользователей мобильного приложения «МТС Книги» в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом жителей этого города — таким образом определен процент читающих, пишет ИА REGNUM.
На втором месте — Уфа, на третьем — Пермь. На четвёртом месте — Ростов-на-Дону, на пятом — Екатеринбург. Санкт-Петербург — на 11-м месте, Москва — лишь на 12-м.
Самые читающие города России по версии «МТС Книги»:
1. Казань;
2. Уфа;
3. Пермь;
4. Ростов-на-Дону;
5. Екатеринбург;
6. Самара;
7. Красноярск;
8. Челябинск;
9. Нижний Новгород;
10. Новосибирск;
11. Санкт-Петербург;
12. Москва;
13. Воронеж;
14. Омск;
15. Волгоград.
Приложение «МТС Книги» составило рейтинг наиболее читаемых романов: самым ужшкммт популярным в этом году был роман американского писателя Дэна Брауна «Инферно». Второе место досталось юмористическому «Дневнику Домового» российского писателя Евгения ЧеширКо. На третьем месте — роман английской писательницы Джоджо Мойеса «Девушка, которую ты покинул», причём её же роман «До встречи с тобой» — на восьмом месте.
Самые читаемые книги:
1. «Инферно», Дэн Браун;
2. «Дневник Домового», Евгений ЧеширКо;
3. «Девушка, которую ты покинул», Джоджо Мойес;
4. «Ведьмак», Анджей Сапковский;
5. «Пассажир», Жан-Кристоф Гранже;
6. «Судьба-волшебница», Татьяна Полякова;
7. «Планета Вода», Борис Акунин;
8. «До встречи с тобой», Джоджо Мойес;
9. «Казнь без злого умысла», Александра Маринина;
10. «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», Генри Марш.