Кроме того, обнародован рейтинг самых читаемых в России книг в 2016 году.

Самым читающим городом России в уходящем году по версии приложения «МТС Книги» стала Казань. Для составления рейтинга количество пользователей мобильного приложения «МТС Книги» в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом жителей этого города — таким образом определен процент читающих, пишет ИА REGNUM.

На втором месте — Уфа, на третьем — Пермь. На четвёртом месте — Ростов-на-Дону, на пятом — Екатеринбург. Санкт-Петербург — на 11-м месте, Москва — лишь на 12-м.

Самые читающие города России по версии «МТС Книги»:

1. Казань;

2. Уфа;

3. Пермь;

4. Ростов-на-Дону;

5. Екатеринбург;

6. Самара;

7. Красноярск;

8. Челябинск;

9. Нижний Новгород;

10. Новосибирск;

11. Санкт-Петербург;

12. Москва;

13. Воронеж;

14. Омск;

15. Волгоград.

Приложение «МТС Книги» составило рейтинг наиболее читаемых романов: самым ужшкммт популярным в этом году был роман американского писателя Дэна Брауна «Инферно». Второе место досталось юмористическому «Дневнику Домового» российского писателя Евгения ЧеширКо. На третьем месте — роман английской писательницы Джоджо Мойеса «Девушка, которую ты покинул», причём её же роман «До встречи с тобой» — на восьмом месте.

Самые читаемые книги:

1. «Инферно», Дэн Браун;

2. «Дневник Домового», Евгений ЧеширКо;

3. «Девушка, которую ты покинул», Джоджо Мойес;

4. «Ведьмак», Анджей Сапковский;

5. «Пассажир», Жан-Кристоф Гранже;

6. «Судьба-волшебница», Татьяна Полякова;

7. «Планета Вода», Борис Акунин;

8. «До встречи с тобой», Джоджо Мойес;

9. «Казнь без злого умысла», Александра Маринина;

10. «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», Генри Марш.