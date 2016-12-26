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После встречи с лидерами ДНР и ЛНР Савченко допросили в СБУ

Опубликовано 26.12.16 11:51 После встречи с лидерами ДНР и ЛНР Савченко допросили в СБУ

Глава СБУ Грицак заявил о негативном отношении к встрече Савченко с лидерами ЛНР и ДНР.

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную президентом Путиным, по делу о деятельности ДНР и ЛНР после ее встречи с представителями самопровозглашенных республик в Донбассе, заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "112 Украина".

Поездка Савченко в начале декабря в Минск и встреча там с лидерами ЛНР и ДНР спровоцировала скандал в Киеве, особенно после слов Савченко о том, что она увидела не врагов, а людей, с ужшкммт которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. В четверг Рада исключила ее из украинской делегации в ПАСЕ.

"Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.

Он добавил, что после этого говорил с нардепом Надеждой Савченко и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи. Савченко пригласили в ведомство, и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных организаций.
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